Start der Vortragsreihe der Plattform-WIS 2023 mit Jaufer Rechtsanwälte

Die Plattform für Wirtschafts-Insolvenz- und Sanierungsrecht, die von RA Dr. Clemens Jaufer und Frau Univ.-Prof. Dr. Bettina Nunner-Krautgasser sowie Herrn ao Univ.-Prof. Mag. Dr. Gerhard Schummer vor mittlerweile 13 Jahren initiiert wurde, startete am 23.03.2023 in die heurige Vortragreihe, die unter dem Generalthema „Finanzierung der Sanierung“ veranstaltet wird.

Im malerischen Grazer Meerscheinschlössl der Karl-Franzens-Universität Graz sind an die 100 Teilnehmer*innen dem spannenden Zwiegespräch von Frau Dr. Marie-Agnes Arlt (Gründungspartnerin von ARLT solutions und a2o) und Herrn Dr. Clemens Jaufer (Partner der Jaufer Rechtsanwälte) rund um das Thema „Die Finanzierung der Sanierung durch Gesellschafter“ gefolgt. Unter Moderation der Grazer Insolvenzrichterin Frau Rat Mag. Kathrin Poltsch wurde im Anschluss an das Zwiegespräch zu aktuellen Fragen an der Schnittstelle zu Gesellschafts- und Insolvenzrecht diskutiert.

Am 22.06.2023 und am 14.09.2023 finden die beiden weiteren Veranstaltungen statt: plattform-wis.com

„In wirtschaftlichen Krisen sind Unternehmen zumeist Cash getrieben. Daher diskutieren wir im Rahmen der heurigen Vortragsreihe diese Kernfrage – wie die erforderliche Liquidität bei der außergerichtlichen wie auch bei der gerichtlichen Sanierung in das Unternehmen kommt“, so Dr. Clemens Jaufer, Mitinitiator der Plattform für Wirtschafts-, Insolvenz- und Sanierungsrecht und Partner der Jaufer Rechtsanwälte GmbH.

Foto: beigestellt