Freshfields wechselt in neues Büro in der Peregringasse 4

Freshfields Bruckhaus Deringer eröffnet ihr neues modernes Büro in der Peregringasse 4 in Wien. Das neue Büro soll 170 Kolleg:innen auf 5 Stockwerken eine moderne Arbeitsumgebung bieten.

„Juristische Exzellenz kombiniert mit lokaler Verbundenheit und einem einzigartigen globalen Netzwerk – dafür steht Freshfields Bruckhaus Deringer in Wien. Wir freuen uns, mit und für unsere Mandant:innen ab sofort im neuen Ambiente noch innovativer und effizienter arbeiten zu dürfen“, so Dr. Konrad Gröller, Office Managing Partner der Kanzlei in Wien.

Foto: beigestellt © Stefan Gergely