Christoph Fritsch und Thomas Hofer verstärken Oberhammer Rechtsanwälte als neue Partner.

Seit 01. März 2023 verstärken Christoph Fritsch und Thomas Hofer das Führungsteam von Oberhammer Rechtsanwälte als neue Partner.

Christoph Fritsch ist seit der Eröffnung des Welser Standortes im Juli 2019 bei Oberhammer Rechtsanwälte beschäftigt. Der neue Partner gilt als Experte im Gesellschafts- und Unternehmensrecht Ein weiterer Schwerpunkt seiner Beratungstätigkeit liegt auf dem Immobilienrecht. Seit der Eintragung in die Liste der Rechtsanwälte Anfang Jänner 2021 war Christoph Fritsch bis zuletzt bereits als angestellter Rechtsanwalt für nationale und internationale Mandanten tätig.

Thomas Hofer ist seit 2016 für Oberhammer Rechtsanwälte tätig und ist auf Kapitalmarktrecht und Compliance sowie Gesellschafts- und Unternehmensrecht spezialisiert. Nach Absolvierung seiner Konzipientenzeit bei Oberhammer Rechtsanwälte sowie eines Masterstudiums in Irland war Thomas Hofer zuletzt als Rechtsanwalt am Standort Wien beschäftigt und betreut dort nationale und internationale Mandanten im Zusammenhang mit deren Börselisting, bei Kapital- und Finanzierungsmaßnahmen sowie in sonstigen Fragen des Unternehmensrechts.

„Wir sind eine junge Kanzlei. Die ersten Teammitglieder nun als neue Partner begrüßen zu dürfen, ist etwas ganz Besonderes“, freut sich Christian Pindeus, Partner bei Oberhammer Rechtsanwälte.

Fotos: beigestellt, Montage