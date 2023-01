Stephan Strass ist neuer Partner bei BRANDL TALOS

Mag. Stephan Strass, LL.M. (Harvard) (31), seit 12 Jahren Teil des Teams von BRANDL TALOS, verstärkt seit 1. Jänner die Kanzlei in seiner neuen Rolle als Partner und Gesellschafter.

Der berufliche Werdegang von Stephan Strass ist eng mit Brandl Talos verbunden. Stephan Strass startete im Jahr 2011 als juristischer Mitarbeiter bei BRANDL TALOS. Nach dem Abschluss seines Jusstudiums an der Universität Wien als Jahrgangsbester und einem LL.M.-Studium an der Harvard Law School hat er als Konzipient und Rechtsanwalt maßgeblich zur Weiterentwicklung der Kanzlei in den Bereichen Corporate/M&A, Venture Capital und in der Start-up-Beratung beigetragen. Ein weiterer Schwerpunkt seiner Tätigkeit liegt auf Technologie-Transaktionen im Bereich Biotech/Life Sciences. Mit Wirkung zum 1. Jänner 2023 wurde Stephan Strass zum Partner bei BRANDL TALOS ernannt.

„Es ist uns erneut gelungen, unsere Partnerschaft aus den eigenen Reihen zu verstärken. Stephan Strass hat bereits seit vielen Jahren maßgeblich zum Erfolg unserer Kanzlei beigetragen und wir freuen uns sehr, dass er unseren Wachstumskurs hinkünftig als Partner mitgestalten wird“, so Thomas Talos, Gründungspartner bei BRANDL TALOS.

Foto: beigestellt