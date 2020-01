Weber & Co. berät Joint Lead Manager bei der Emission von EUR 500 Mio hypothekarisch fundierten Bankschuldverschreibungen

Die österreichische Anwaltssozietät Weber & Co. war für DekaBank Deutsche Girozentrale, DZ BANK, Erste Group, RBI und UniCredit bei der erfolgreichen Emission von Fixed Rate Mortgage Covered Bank Bonds der Emittentin Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG als Rechtsberaterin tätig.

Die Emission der unter österreichischem Recht begebenen EUR 500,000,000 0,50% Fixed Rate Mortgage Covered Bank Bonds, ISIN AT0000A2CFT1, erfolgte mit Valutatag 22. Januar 2020 unter dem Angebotsprogramm (Debt Issuance Programme) der Emittentin. Die hypothekarisch fundierten Bankschuldverschreibungen, die eine Laufzeit bis 2035 und eine Stückelung von EUR 100.000 je Schuldverschreibung aufweist, notiert im Amtlichen Handel der Wiener Börse.

DekaBank Deutsche Girozentrale (Deutschland), DZ BANK AG Deutsche ZentralGenossenschaftsbank, Frankfurt am Main (Deutschland), Erste Group Bank AG (Österreich), Raiffeisen Bank International AG (Österreich) und UniCredit Bank AG (Deutschland) waren bei der Emission als Emissionsbanken (Joint Lead Manager) tätig. Die Emittentin wurde durch Wolf Theiss Rechtsanwälte GmbH & Co KG unter der Federführung von Alexander Haas rechtlich beraten. Bereits im Jahr 2018 hatten Weber & Co. als Rechtsberater der Emissionsbanken und Wolf Theiss Rechtsanwälte GmbH & Co KG als Rechtsberater der Emittentin eine Emission von hypothekarisch fundierten Bankschuldverschreibungen durch die Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG begleitet.

Christoph Moser, der die Joint Lead Manager auf Seiten von Weber & Co. federführend beriet, dazu: „Die Emission der hypothekarisch fundierten Bankschuldverschreibungen der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich verlief sehr erfolgreich. Wir freuen uns, dass wir aufgrund unserer Spezialisierung bei dieser spannenden Transaktion neuerlich für die Joint Lead Manager tätig sein durften.“

Transaktionsteam:

(Partner, Federführung), Angelika Fischer (Associate).

