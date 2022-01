Wolf Theiss berät Prosus bei der GoStudent Finanzierungsrunde von EUR 300 Millionen, dem größten bisher in ein österreichisches Tech Start-Up getätigten Investment.

Unter der Federführung von Hartwig Kienast (Partner, Corporate/M&A) hat Wolf Theiss Prosus und weitere Co-Investoren als Lead Counsel beraten. Wolf Theiss war bereits als Berater von Investoren in den vorangegangen Series-B und Series-C-Runden tätig, als GoStudent im Sommer 2021 den Unicorn-Status und eine Bewertung von EUR 1.4 Milliarden erlangt hat.

Neben Hartwig Kienast haben Isabel Firneis (Senior Associate, Employment), Paulina Pomorski (Senior Associate, IP/Data Protection), Dorothea Rauchegger (Associate, Employment), Rahim Rastegar (Associate, Corporate/M&A) und Clemens Pretscher (Associate, Corporate/M&A) bei der Series-D-Runde beraten.

„Wir freuen uns, namhafte Investoren bei der Investition in eines der am schnellsten wachsenden österreichischen Start-Ups begleitet und das Unternehmen so beim Erreichen des Unicorn-Status unterstützt zu haben„, erklärt Hartwig Kienast. „Damit ist Go-Student eines der österreichischen Start-Ups mit dem größten Wachstum und Wertsteigerung„.

