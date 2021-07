Zwei neue Rechtsanwälte verstärken SCWP Schindhelm

Mit dem zweiten Quartal 2021 verstärken Dr. Raphael Höfer und Mag. Dominique Schichtle (31) das Team von SCWP Schindhelm als Rechtsanwälte an den Standorten Graz und Wels.

Dr. Raphael Höfer (29), Graz

Raphael Höfer ist bereits seit Juli 2017 im Team von SCWP Schindhelm und berät Unternehmen, Gebietskörperschaften und Private schwerpunktmäßig in allen Bereichen des Gesellschaftsrechts, Zivil- und Vertragsrechts sowie in Rechtsfragen des Marken- und Immaterialgüterrechtes. Über besondere Expertise verfügt Raphael Höfer bei der gesellschaftsrechtlichen Beratung und Strukturierung von Unternehmen, der Errichtung und Prüfung von Verträgen (insbesondere Kunden-, Liefer- und Kaufverträge), sowie der gerichtlichen und außergerichtlichen Rechtsdurchsetzung. Im Bereich M&A-Transaktionen ist Raphael Höfer auf Legal Due Diligence-Prüfungen spezialisiert. Darüber hinaus berät er Mandanten regelmäßig bei Eheverträgen, Scheidungen, Vorsorgevollmachten sowie in erbrechtlichen Angelegenheiten.

Mag. Dominique Schichtle (31), Wels

Die Expertise von Mag. Dominique Schichtle liegt im streitigen Verfahrensrecht und in der Prozessführung. Zudem berät und unterstützt er Mandanten im Gründungsstadium sowie in urheberrechtlichen Fragen. In den genannten Kompetenzbereichen ist er auch regelmäßig als Vortragender tätig und war zuvor in einer renommierten Salzburger Rechtsanwaltskanzlei beschäftigt. Das Diplomstudium der Rechtswissenschaften absolvierte er an der Universität Salzburg.

www.scwp.com

Fotos: beigestellt, Montage