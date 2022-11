Alexander Mazevski und Matthias Trummer gründen VALFORD Rechtsanwälte in Wien

Die neue Kanzlei in der Gölsdorfgasse 4 in der Wiener Innenstadt berät Industrie-, Technologie-, Handels-, Vertriebs- und Logistikunternehmen jeder Größe, Startups und Finanzinvestoren sowie Ärzte, Apotheken, Stiftungen, Family Offices und Privatpersonen in ausgewählten Bereichen des Unternehmens-, Gesellschafts-, Insolvenz- und Wirtschaftsrechts.

Neben dem Vertrags- und Transaktionsbereich liegen weitere Beratungsschwerpunkte in der Konfliktbewältigung und Mediation. In Fragen zu anderen Rechtsgebieten oder steuerlichen Themen arbeitet VALFORD Rechtsanwälte mit einer Vielzahl an befreundeten Kanzleien und Steuerberatern in Österreich und dem Ausland zusammen.

Alexander Mazevski war zuletzt als Rechtsanwalt bei PwC Legal in den Praxisgruppen M&A, Private Wealth und Family Business und davor bei Schönherr Rechtsanwälte im Bereich M&A tätig. Überdies blickt er auf eine internationale Karriere im Life Science- und

Sicherheitsbereich zurück und ist dort nach wie vor auch unternehmerisch tätig.

Matthias Trummer leitete zuletzt die M&A Praxisgruppe von PwC Legal. Seine mehr als 12-jährige Berufserfahrung erstreckt sich dabei auf eine Vielzahl an Branchen, insbesondere Produktion, Handel, Pharma, Technologie und digitale Geschäftsfelder. Überdies entwickelt er derzeit ein Legal Innovation Startup.

Fotos: beigestellt