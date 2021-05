Alexander Stücklberger verstärkt das Wirtschaftsstrafrecht – Team bei BRANDL TALOS

Mag. Alexander Stücklberger (28), langjähriger Mitarbeiter bei BRANDL TALOS, verstärkt ab sofort als Rechtsanwalt das Team von Partner Christopher Schrank in den Bereichen Wirtschaftsstrafrecht und Compliance.

Er studierte unter der Mindestzeit Rechtswissenschaften an der Universität Wien und begann bereits 2013 seine Karriere bei BRANDL TALOS als studentischer Mitarbeiter. Nach seinem Studium spezialisierte er sich als Rechtsanwaltsanwärter auf Wirtschaftsstrafrecht und Compliance.

Das internationale Anwaltsranking Legal 500 führt Alexander Stücklberger als „Rising Star“ im Wirtschaftsstrafrecht. Ein Mandant berichtet in diesem Ranking über ihn: „Alexander Stücklberger has delivered amazing advice, timely and without mistakes.“

„Eine langfristige Zusammenarbeit ist für uns das erklärte Ziel, sowohl bei Mandanten als auch bei MitarbeiterInnen. Der Werdegang von Alex ist das beste Beispiel dafür. Wir freuen uns sehr, dass wir sein außerordentliches Talent schon sehr früh erkannt und gefördert haben und wir gemeinsam die Weiterentwicklung der Kanzlei im Bereich Wirtschaftsstrafrecht vorantreiben.“, so Christopher Schrank, Partner bei BRANDL TALOS.

Fotos: beigestellt