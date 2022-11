Anja Cervenka verstärkt CMS Reich-Rohrwig Hainz

Die international erfahrene Juristin ist Rechtsanwältin im Bereich Prozessführung und Schiedsverfahren sowie Insolvenz & Restrukturierung.

Anja Cervenka (33) verstärkt seit Mitte Oktober 2022 die Abteilung Dispute Resolution bei CMS Reich-Rohrwig Hainz in Wien als Rechtsanwältin. Der Schwerpunkt ihrer Tätigkeit liegt in der Vertretung von Klient:innen vor nationalen Gerichten und im Rahmen der Schiedsgerichtsbarkeit, der außergerichtlichen Streitbeilegung sowie im Transport- und Kunstrecht.

Vor ihrem Wechsel zu CMS war sie für renommierte Kanzleien in Wien und London tätig. Im Rahmen ihrer Beratungstätigkeit konnte sie umfangreiche Erfahrungen in komplexen internationalen Streitigkeiten vor staatlichen Gerichten sowie im Schiedsbereich (ICC, VIAC, UNCITRAL, ad hoc) sammeln. Darüber hinaus verfügt sie über Projekterfahrung mit internationalen Organisationen und in der Managementberatung. Expertise hat sie dabei vor allem in Life Sciences, dem Baubereich sowie Technologie-, Medien und Telekommunikation aufgebaut.

Anja Cervenka hat an der Universität Wien Kunstgeschichte und Rechtswissenschaften studiert. Während ihres Studiums war sie als Assistentin am Institut für Zivilverfahrensrecht tätig. Zuletzt absolvierte sie als Fulbright Stipendiatin ein Studium an der Columbia University in New York. Dort war sie auch als Assistentin für Cathy Kaplan zu Fragen der Kunstfinanzierung tätig und hat im Zuge dessen erfolgreich das New York Bar Exam abgelegt.

Daniela Karollus-Bruner, Partnerin und Leiterin der Abteilung Dispute Resolution bei CMS Reich-Rohrwig Hainz: „Mit ihrer umfangreichen fachlichen Kompetenz und ihrer internationalen Erfahrung ist Anja Cervenka die perfekte Ergänzung für unser bestehendes Expert:innen-Team. Wir freuen uns daher sehr, dass wir in Zukunft gemeinsam mit ihr für unsere internationalen Klient:innen tätig sein können.“

Anja Cervenka: „Das länderübergreifende Netzwerk und der starke internationale Fokus von CMS Reich-Rohrwig Hainz bietet mir die wunderbare Möglichkeit, meine bisherigen Erfahrungen umfassend einzubringen und damit im Sinne unserer Klient:innen einen wichtigen Beitrag zum gemeinsamen Erfolg zu leisten.“

