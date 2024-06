Baker McKenzie verstärkt Banking/Finance und Arbeitsrecht mit Sophie Loidolt und Balint Ozsvar

Sophie Loidolt steigt am 22. Mai zur Rechtsanwältin auf und verstärkt die Praxisgruppe Arbeitsrecht, Balint Ozsvar steigt ebenfalls im Wiener Büro von Baker McKenzie zum Rechtsanwalt auf und verstärkt die Banking/Finance Praxisgruppe.

Sophie Loidolt setzte ihren Fokus besonders auf HR-Transformationsprozesse, arbeitsrechtliche Prozessführung, grenzüberschreitende Personaleinsätze und Arbeitnehmerdatenschutz. Nebenbei ist Sophie Loidolt außerdem als Vortragende zu verschiedenen arbeitsrechtlichen und HR-spezifischen Themen tätig. Die begeisterte Hobbyköchin studierte Wirtschaftsrecht und Betriebswirtschaftslehre an der Wirtschaftsuniversität Wien und war vor ihrer Tätigkeit bei Baker McKenzie als Rechtsanwaltsanwärterin in den Arbeitsrechtpraxisgruppen namhafter Rechtsanwaltskanzleien und als Berufsanwärterin in der Steuerberatung tätig.

„Wir freuen uns sehr, Sophie Loidolt als Rechtsanwältin in unserem Team zu haben. Ihre umfassende Erfahrung zu hochaktuellen Themen des Arbeitsrechts sowie ihre Fähigkeit, innovative Lösungen für arbeitsrechtliche Herausforderungen zu entwickeln, werden unsere Praxisgruppe erheblich bereichern„, so Philipp Maier, Leiter der Praxisgruppe Arbeitsrecht.



Balint Ozsvar ist auf Finanzierungstransaktionen spezialisiert und berät österreichische und internationale Banken und Kreditnehmer. Zu seinen Schwerpunkten zählen Projekt-, Immobilien- und Akquisitionsfinanzierungen. Darüber hinaus verfügt er über Erfahrung in der Beratung etablierter Finanzinstitute und Fintechs in Fragen der Bankenregulierung. Vor seinem Einstieg bei Baker McKenzie war er in einer namhaften österreichischen Rechtsanwaltskanzlei als juristischer Mitarbeiter tätig. Zudem verfügt er über Inhouse-Erfahrung im Bereich Commercial Real Estate Finance bei einer der führenden österreichischen Banken. Er studierte Wirtschaftsrecht an der Wirtschaftsuniversität Wien.

„Wir freuen uns sehr auf Balint Ozsvar auch in seiner neuen Rolle als Rechtsanwalt in unserem Team. Seine rezente Erfahrung bei einem namhaften Kreditinstitut, Expertise bei Finanzierungen und Bankenregulierung sind eine wertvolle Bereicherung für unsere Mandanten„, so Georg Diwok Leiter der Praxisgruppe Banking/Finance.

