bpv Hügel berät Zentrasport zur Übertragung des operativen Geschäfts an ANWR GROUP

Die Zentrasport Österreich e. Gen. verkauft ihr operatives Geschäft an die ANWR sports GmbH, eine Gesellschaft der ANWR-Gruppe, damit erscheint die Zukunft von SPORT 2000 in Österreich gesichert. bpv Hügel hat die Zentrasport bei diesem Verkauf beraten.

Übertragen wurden insbesondere die Dienstleistungen für Sporteinzelhändler. Der Verkauf schließt an ein erfolgreiches Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung der Zentrasport an, das bpv Hügel strukturiert und begleitet hat.

Mit dem Verkauf wurde ein entscheidender Schritt zur Sicherung der Zukunft der österreichischen Sporthändler und für den Erhalt der Arbeitsplätze am österreichischen Standort in Ohlsdorf gesetzt. Die angeschlossenen österreichischen Sportfachhändler bekommen mit der ANWR GROUP einen starken Partner und die Expertise der österreichischen Organisation mit Sitz in Ohlsdorf trägt zur Stärkung des internationalen Auftritts von SPORT 2000 bei, wird Holger Schwarting, Vorstandsmitglied der Zentrasport, zur Transaktion zitiert.

Unter der Federführung von Elke Napokoj (Corporate/M&A) und Bernhard Schatz (Insolvenzen/Restrukturierungen) haben insbesondere Michaela Pelinka (Corporate/M&A) und Thomas Capek (Insolvenzen/Restrukturierungen) im bpv Hügel Team die Transaktion begleitet.