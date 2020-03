Brandl & Talos berät Insight Partners und e.ventures

PlanRadar, ein Wiener PropTech-Start-up, hat im Rahmen einer für den österreichischen Markt sehr beachtlichen Series A-Finanzierungsrunde ca. 30 Millionen Euro für die internationale Expansion aufgenommen. Als Lead Investoren agierten die Top-VC-Fonds Insight Partners und e.ventures.

PlanRadar hat sich die Digitalisierung der Bau- und Immobilienbranche zum Ziel gesetzt und verfügt bereits über einen renommierten Kundenstock (zB Siemens, Bosch, Rewe, Allianz Real Estate), den PlanRadar mit seinen Lösungen bei der frist- und budgetgerechten Projektrealisierung unterstützt. Das frische Kapital aus der aktuellen Series A-Finanzierungsrunde – mit ca. 30 Millionen Euro eine der größten, die der österreichische Markt bisher gesehen hat – soll für den internationalen Ausbau der Geschäftstätigkeit verwendet werden.

Neben den Lead Investoren Insight Partners und e.ventures beteiligten sich auch die Bestandsinvestoren an der Finanzierungsrunde. Insight Partners und e.ventures zählten bei der Transaktion neben ihren Stammberatern Willkie Farr & Gallagher LLP (USA, Federführung Matthew Haddad, Stephanie Moran) und Schnittker Möllmann Partners (Deutschland, Federführung Stephan Bank, Tim Schlösser) für Österreich auf die Expertise von Brandl & Talos.

Geleitet wurde das Transaktions-Team von Roman Rericha und Markus Arzt. Dem Transaktionsteam gehörten ferner Sabine Konrad und Matea Plavotic an. „Wir freuen uns sehr, bei dieser für den österreichischen Markt sehr bedeutenden Finanzierungsrunde an der Seite so renommierter Investoren wie Insight Partners und e.ventures dabei zu sein. Für PlanRadar und die gesamte heimische VC- und Start-up Szene ist diese Transaktion ein starkes Ausrufezeichen. Wir sind davon überzeugt, dass wir von PlanRadar in nächster Zeit noch viel Positives hören werden und wünschen viel Erfolg bei der anstehenden internationalen Expansion. Der Umstand, dass auch internationale Top-VC-Fonds mittlerweile auf unsere Expertise vertrauen, zeigt unseren nachhaltigen Fußabdruck im Markt und unterstreicht den Erfolg unserer VC-Praxis!„, so Roman Rericha von Brandl & Talos.

