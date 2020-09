Caroline Schmidt verstärkt ab sofort als Rechtsanwältin das Vavrovsky Heine Marth Controversy Team

Das Vavrovsky Heine Marth Controversy Team hat mit Caroline Schmidt ab sofort eine weitere Rechtsanwältin an Bord.

Die auf Streitbeilegung spezialisierte Juristin ist bereits seit 2018 ein wichtiges Kanzleimitglied. Sie ist vor allem in den Bereichen Zivilverfahren, Versicherungs- und Gesellschaftsrecht tätig.

Nach Abschluss ihres Studiums an der Universität Wien hat Caroline Schmidt eine postgraduale Ausbildung an der New York University School of Law, New York City, USA, absolviert und ist seit Jänner 2018 als Rechtsanwältin in New York, USA, zugelassen.

Foto: Caroline Schmidt