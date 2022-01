CERHA HEMPEL berät PIERER Mobility AG bei der Gründung eines Joint Ventures mit MAXCOM Ltd. zur E-Bike Fertigung

Die Gründung des Joint Ventures in Bulgarien stellt für die PIERER Gruppe einen wichtigen Schritt in der Erweiterung der Fahrrad- und E-Bike Produktionskapazität in Europa dar. Das gesamte Investitionsvolumen beträgt ca EUR 40 Millionen. Auf einem Areal von 130.000 m² wird eine hochmoderne E-Bike Produktionsstätte entstehen, in der (Elektro-)Fahrräder exklusiv für die PIERER Gruppe unter den Marken HUSQVARNA E-Bicycles, R Raymon und GASGAS E-Bicycles gefertigt werden.

CERHA HEMPEL begleitete die Transaktion durch Teams in Wien und Sofia unter der Leitung der Partner Dr. Bernhard Kofler-Senoner, LL.M. (Federführung, Kartellrecht, M&A) und Boyko Gerginov (Federführung, Corporate/M&A, Real Estate) insbesondere in den Bereichen Corporate/M&A, Zusammenschlusskontrolle und Real Estate. Unternehmensintern wurde das Projekt in rechtlicher Hinsicht von Mag. Roman Hilzensauer (Team Leader Legal Sales & Intellectual Property) und Mag. Verena Schneglberger-Grossman (Vice President Legal) koordiniert.

Neben Dr. Bernhard Kofler-Senoner, LL.M. und Boyko Gerginov umfasste das CERHA HEMPEL Team Mag. Kalin Bonev (Senior Associate Sofia, Corporate/M&A), Dr. Anna Wolf-Posch, LL.M. (Partnerin Wien, Kartellrecht), Mag. Nadine Leitner (Senior Associate Wien, Corporate/M&A), Dr. Polina Westerhoven (Associate Sofia, Corporate/M&A), MMag. Dr. Michael Mayer (Counsel Wien, Kartellrecht), Mag. Zakar Stepanyan (Associate Wien, Kartellrecht), Mag. Agnes Lackenberger LL.M (Associate Wien, Kartellrecht) und Mag. Philipp Schaubach, LL.M. (Associate Wien, Kartellrecht).

Noerr Partnerschaftsgesellschaft mbB fungierte als Antitrust Counsel für das Zusammenschlussverfahren in Deutschland (Dr. Kathrin Westermann, Partnerin und Markus Brösamle, Senior Associate) und Polen (Radosław Biedecki, Partner und Jerzy Kapitańczuk, Associate).

MAXCOM wurde von Dr. Boris Velev (Lukanov & Genechva law office) und Mag. Stanimir Iliikov rechtlich begleitet.

Foto: beigestellt