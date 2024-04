CHG feiert 25-jähriges Jubiläum und die Eröffnung des CHG Meeting Centers

CHG Czernich Rechtsanwälte feierten am Donnerstag, den 18.4.2024, mit einem Clubbing und mehr als 150 Gästen ihr 25-jähriges Jubiläum und zugleich das neue CHG Meeting Center im Zentrum von Innsbruck.

Das neue CHG Meeting Center ist seit Dezember 2023 in Betrieb und wurde entwickelt, um Mandant:innen eine professionelle Atmosphäre am Puls der Zeit zu bieten. Die Räumlichkeiten erstrecken sich auf zwei Etagen und bieten Platz für Besprechungen aller Art, von vertraulichen Verhandlungen bis hin zu größeren Team-Meetings. Das CHG Meeting Center steht nicht den Anwält:innen zur Verfügung, sondern auch den Mandant:innen, die hier die Möglichkeit haben, in diskreter und professioneller Umgebung mit den Anwälten von CHG zusammenzuarbeiten.

Mehr als 150 Gäste folgten der Einladung, darunter zahlreiche Vertreter:innen aus Wirtschaft, Politik und Justiz. Gesehen wurden unter anderem WKT-Präsidentin Barbara Thaler, Univ.-Prof. Arno Kahl und NR-Abgeordneter Johannes Margreiter

CHG Rechtsanwälte beschäftigt derzeit 30 Jurist:innen und begleitet ihre Mandant:innen in fünf Praxisgruppen insbesondere im Unternehmens- und Gesellschaftsrecht, Bankenrecht, Immobilienrecht und Vergaberecht. Neben dem Hauptsitz in Innsbruck unterhält CHG Rechtsanwälte inzwischen Standorte in Wien, Vaduz (Liechtenstein), Bozen (Italien) und St. Johann/Kitzbühel.

Fotos: beigestellt, DieFotografen