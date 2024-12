CMS unterstützt PÜSPÖK bei Finanzierung eines PV-Projektes

Ein Team von CMS in Wien hat PÜSPÖK, ein Unternehmen im Bereich erneuerbare Energien, bei der Strukturierung und Verhandlung ihrer Finanzierungsverträge für ein bedeutendes Photovoltaik-Projekt beraten.

„Wir freuen uns darüber und sind stolz, PÜSPÖK in seiner dynamischen Entwicklung schon seit Jahren unterstützen zu dürfen und damit auch einen Beitrag zur Energiewende in Österreich zu leisten“, so Günther Hanslik, Managing Partner und Rechtsanwalt für Banken- und Finanzrecht bei CMS.

Das Projekt umfasst die Errichtung von sechs Agrar-Solarparks mit einer Gesamtleistung von 257 Megawattpeak, die 71.000 Haushalte mit nachhaltiger Energie versorgen werden. Die Anlagen werden bis Mitte 2026 in Nickelsdorf, Parndorf, Gattendorf und Mönchhof errichtet und sind Teil eines der größten PV-Projekte Österreichs, das einen wesentlichen Beitrag zur Dekarbonisierung der Wirtschaft leistet und einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg in eine nachhaltige Energiezukunft darstellt.

„Dieses Projekt stellt einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Energieversorgung in Österreich dar und es freut uns, dass PÜSPÖK auf unsere Expertise in dieser spannenden und komplexen Finanzierung gesetzt hat“, ergänzt Wolfgang Hellsberg, Senior Associate bei CMS.

Die Finanzierung wird durch die Europäische Investitionsbank (EIB) mit 80 Millionen Euro sowie durch die Erste Bank mit einem Darlehen von 43 Millionen Euro unterstützt. Zusätzlich refinanziert EIB 28 Millionen Euro davon. Das innovative Vorhaben wird durch Marktprämienverträge gemäß dem österreichischen Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz realisiert und erhält Unterstützung durch den REPowerEU-Plan der Europäischen Union.

