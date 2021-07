DCM-Team berät Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG, Raiffeisen Bank International AG und Oberbank AG bei Emissionen

Das Kapitalmarktrecht-Team um Alex Haas von Wolf Theiss hat in den vergangenen Wochen bei drei Emissionen beraten: bei der Begebung von EUR 500 Mio hypothekarisch fundierten Bankschuldverschreibungen der Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG; bei der Begebung eines Benchmark Tier 2 Green Bonds der Raiffeisen Bank International AG sowie bei der Begebung von EUR 250 Mio 0,125 % grünen hypothekarisch fundierten Bankschuldverschreibungen der Oberbank AG.

Bei der ersten Transaktion beriet Wolf Theiss die Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG als Emittentin einer Emission von EUR 500.000.000 0,50 % hypothekarisch fundierter Bankschuldverschreibungen mit Fälligkeit 2041 (AT000B093547). Die Schuldverschreibungen weisen eine Laufzeit von 20 Jahren auf und wurden bei professionellen Kunden und geeigneten Gegenparteien mit einem Kupon von 0,50 % per annum platziert. Die Stückelung beträgt EUR 100.000 je Schuldverschreibung. Die Schuldverschreibungen notieren im Amtlichen Handel der Wiener Börse. Das Closing erfolgte am 27. Mai 2021.

Für die Platzierung der Anleihe waren Commerzbank AG, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Dekabank Deutsche Girozentrale, Landesbank Baden-Württemberg und Raiffeisen Bank International AG als Joint Lead Manager verantwortlich. Das Bankenkonsortium wurde von Christoph Moser und Angelika Fischer (Schönherr Rechtsanwälte GmbH) beraten.

Bei der zweiten Emission beriet das Team die Raiffeisen Bank International AG als Emittentin einer Emission von EUR 500.000.000 Tier 2 Green Bonds mit Fälligkeit 2033 (XS2353473692). Die Schuldverschreibungen weisen eine Laufzeit von 12 Jahren mit einem Kündigungsrecht der Emittentin nach 7 Jahren auf. Die Emission wurde bei professionellen Kunden und geeigneten Gegenparteien platziert. Die Stückelung beträgt EUR 100.000 je Schuldverschreibung. Die Schuldverschreibungen notieren im Regulierten Markt der Luxemburger Wertpapierbörse. Das Closing erfolgte am 17. Juni 2021.

Für die Platzierung der Anleihe waren BofA Securities Europe SA, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Morgan Stanley Europe SE, Raiffeisen Bank International AG, Société Générale und UniCredit Bank AG als Joint Lead Manager verantwortlich. Das Bankenkonsortium wurde von White & Case LLP, Frankfurt beraten.

Bei der dritten Transaktion handelte es sich um die erste Emission von grünen hypothekarisch fundierten Bankschuldverschreibungen der Oberbank in Höhe von EUR 250,000,000. Die Schuldverschreibungen weisen eine Laufzeit von zehn Jahren auf und wurden bei professionellen Kunden und geeigneten Gegenparteien mit einem Kupon von 0,125 % per annum platziert. Die Stückelung beträgt EUR 100.000 je Schuldverschreibung. Die Schuldverschreibungen notieren im Amtlichen Handel der Wiener Börse. Das Closing erfolgte am 2. Juli 2021. Der Emissionserlös wird ausschließlich zur Refinanzierung von Wohnbaukrediten verwendet, die in Österreich aufgenommen werden und den Nachhaltigkeitskriterien der EU-Taxonomy entsprechen.

Für die Platzierung der Anleihe waren Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, DekaBank Deutsche Girozentrale, Erste Group Bank AG und Raiffeisen Bank International AG als Joint Lead Manager verantwortlich. Das Bankenkonsortium wurde von Christoph Moser und Angelika Fischer (Schönherr Rechtsanwälte GmbH) beraten.

Team-Lead bei allen drei Emissionen war Partner Alexander Haas, der von Associate Sebastian Prakljacic (ebenfalls Debt Capital Markets) und Counsel Eva Stadler (Tax) unterstützt wurde. Weiters im DCM-Team vertreten waren Senior Associate Nikolaus Dinhof (Beratung Raiffeisen Landesbank Steiermark AG) sowie Counsel Christine Siegl und Senior Associate Nevena Skocic (Beratung Raiffeisen Bank International AG).

