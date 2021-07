Erneuter Zuwachs: bpv Hügel gewinnt mit Andrea Zinober eine erfahrene Expertin im Wettbewerbs- und Vertriebsrecht

Andrea Zinober wechselt von Northcote.Recht zu bpv Hügel. Die versierte Wirtschaftsanwältin ist auf Vertriebs- und Wettbewerbsrecht (UWG) spezialisiert und verstärkt als mittlerweile vierter Neuzugang seit Beginn des Jahres den Wachstumskurs von bpv Hügel.

Andrea Zinober (49) ist bereits seit vielen Jahren auf Fragen des Unlauteren Wettbewerbs (UWG), Vertriebsrecht und allgemeines Unternehmensrecht spezialisiert. Bei bpv Hügel wird die anerkannte Expertin den Bereich UWG selbstständig verantworten und die bestehende Praxis von bpv Hügel weiter ausbauen.

Andrea Zinober blickt bereits jetzt auf eine langjährige Karriere zurück. Sie betreut seit über 15 Jahren nationale und internationale Unternehmen und verfügt über umfangreiche Erfahrung in den Bereichen Wettbewerb, Vertrieb und Marketing. Die gebürtige Salzburgerin berät laufend im allgemeinen Wirtschafts- und Vertragsrecht und unterstützt in den Bereichen On- und Offline-Werbung bei wettbewerbsrechtlichen Fragen, in der Umsetzung von selektiven Vertriebssystemen und vertritt vor Gerichten und Behörden. Besonders hervorzuheben sind weiters ihr exzellentes Branchen-Know-how in der Automobilindustrie sowie ihre internationale Ausbildung und Erfahrung.

Astrid Ablasser-Neuhuber, Partnerin und Head of Competition and Antitrust: „Wir freuen uns sehr über die Verstärkung durch Andrea Zinober. Ihre langjährige Erfahrung in den Bereichen Vertriebs- und Wettbewerbsrecht ist ein großer Gewinn für uns und ergänzt auch unsere Kompetenz in allen Wettbewerbsfragen.”

Andrea Zinober freut sich auf die neuen Herausforderungen bei bpv Hügel: „Hier kann ich mein Know-how und meine Erfahrung in der Beratung von internationalen Unternehmen einbringen.“ Sie ist zudem auch Autorin zahlreicher Publikationen im Wettbewerbsrecht und hat als Co-Autorin ein Praxishandbuch zu Geschäftsgeheimnissen und geschütztem Know-how im UWG verfasst. Sie ist auch regelmäßig als Vortragende tätig.

www.bpv-huegel.com

Foto: bpv Hügel