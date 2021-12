DORDA berät Merkur Versicherung beim Erwerb der Nürnberger Versicherung AG

Mit der Übernahme von 100% der Aktien an der NVÖ erweitert Merkur ihr bestehendes Produktportfolio im Bereich der privaten Krankenversicherung sowie der privaten Alters- und Risikovorsorge und vertraut dabei auf die Expertise und Unterstützung von DORDA.

Unter der Leitung des Versicherungsrechts-Experten Felix Hörlsberger sowie des M&A-Experten Christian Ritschka konnte die Merkur Versicherung somit einen wichtigen Schritt in ein noch umfassenderes Angebot als Personenversicherer setzen. Die NVÖ mit Sitz in Salzburg bietet seit 40 Jahren vielfach ausgezeichnete Versicherungslösungen in den Sparten Lebensversicherung (insbesondere fondsgebundene Versicherung), Berufsunfähigkeits- und Pflegerentenversicherung an und beschäftigt in Österreich 123 Mitarbeiter. Das Prämienvolumen betrug im Jahr 2020 rund EUR 110 Millionen. Der Standort in Salzburg bleibt mit seinen Mitarbeitern erhalten und entwickelt sich zum Lebensversicherungsspezialisten in der Merkur Gruppe.

Der Kaufvertrag wurde am 13.12.021 abgeschlossen und steht noch unter Vorbehalt der erforderlichen aufsichts- und wettbewerbsrechtlichen Zustimmungen.

Die Garanta Versicherungs-AG Österreich, Spezialist für individuelle Versicherungslösungen im Bereich der Kfz-, Schaden- und Haftpflichtversicherungen verbleibt als Zweigniederlassung im Konzernverbund der Nürnberger Deutschland, wird künftig jedoch enger Kooperationspartner der Merkur Gruppe.

Das Team von DORDA berät in allen rechtlichen Aspekten der Transaktion und umfasst neben Felix Hörlsberger und Christian Ritschka weiters Magdalena Nitsche (Rechtsanwältin Versicherungsrecht), Heinrich Kühnert (Partner, Wettbewerbs- & Kartellrecht), Andreas Zahradnik (Partner, Bank- und Kapitalmarktrecht, Compliance), Mike Schaunig (Rechtsanwaltsanwärter, M&A), Sarah Pichler und Anna Martseva (Rechtsanwaltsanwärterinnen, Versicherungsrecht), Alexandra Ciarnau (Rechtsanwältin, Datenschutz, IT/IP), und Elisabeth Reiner (Rechtsanwältinnen, Bank- und Kapitalmarktrecht, Compliance) Markus Buchleitner und Alexander Capka (Rechtsanwaltsanwärter, Immobilienrecht), Günther Posch und Lisa Kulmer (Rechtsanwälte, Arbeitsrecht) sowie Patricia Backhausen (Rechtsanwältin, M&A, Corporate).

Felix Hörlsberger: „Es freut mich, dass wir Merkur dabei begleiten durften, ihr Produktportfolio im Bereich der Personenversicherung substantiell zu erweitert und die Kompetenz zweier Marktpioniere zu bündeln.“

Andere involvierte Berater:

Merkur: Deloitte Financial Advisory (Lead Financial: Thomas Göritzer und Johannes Riemer; Lead Versicherungsmathematik: Karin Lackner und Christof Peternell) und Deloitte Tax (Lead: Christoph Riegler und Magdalena Lenz)

NÜRNBERGER: KPMG Law (Wendelin Ettmayer (Lead) sowie Stephanie Sauer, Dieter Buchberger, Andreas Flaig, Stephanie Heimel)

Foto: beigetsellt