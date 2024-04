DSC verstärkt sich mit Teresa Andessner als neue Rechtsanwaltsanwärterin

Teresa Andessner verstärkt seit März 2024 als neue Rechtsanwaltsanwärterin das Immobilienrechtsteam der Kanzlei Doralt Seist Csoklich und ist vor allem auf die Abwicklung von Liegenschaftstranskationen einschließlich aller Fragen des Asset und Facility Managements sowie auf Miet- und Wohnrecht spezialisiert.

Teresa Andessner ist Absolventin der Wirtschaftsuniversität Wien und hat bereits während ihres Studiums internationale Erfahrung im Rahmen von Studienaufenthalten in Norwegen, Frankreich und China gesammelt. Nach Abschluss ihres Wirtschaftsrechtsstudiums war sie als Projektmanagerin und Lektorin an der Beijing Foreign Studies University (BFSU) in Beijing, China, tätig. Im Juni 2023 legte sie erfolgreich die Rechtsanwaltsprüfung ab. Vor ihrem Eintritt bei DSC war Teresa Andessner im Immobilienrechtsteam einer bekannten internationalen Wirtschaftsrechtskanzlei in Wien tätig.

Foto: beigestellt