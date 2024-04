SCWP ist nun SAXINGER.

„Sagen Sie einfach SAXINGER zu uns.“ so lautet der Slogan der Rechtsanwaltskanzlei Saxinger, Chalupsky & Partner (SCWP Schindhelm), die nun einen neuen und zugleich vertrauten Namen erhält.

Mit dem Namenswechsel möchte die Kanzlei ihre Verbundenheit mit den Werten und den Erfolgen der Vergangenheit betonen, während sie gleichzeitig den Weg für innovative Entwicklungen, klare Strukturen und eine vielversprechende Zukunft ebnet. Einer der jüngsten Meilensteine in puncto Weiterentwicklung wurde im Oktober 2023 mit der Ernennung von sechs neuen Equity Partner:innen gesetzt.

„Ziel dieser mit großer Sorgfalt und Weitsicht geplanten Neuaufstellung ist es unter anderem, einer neuen Generation von Jurist:innen die Möglichkeit zu bieten, ihre Visionen einer modernen Wirtschaftskanzlei in die Realität umzusetzen. Zusätzlich wollen wir unseren Mandant:innen mit diesem Schritt zeigen, dass wir nicht nur in Sachen Wirtschaftsrecht, sondern auch mit unserem Namen absolute Klarheit schaffen. In diesem Sinne: Herzlich Willkommen bei SAXINGER.“, so Managing Partner Dr. Immanuel S. Gerstner.

Foto: beigestellt