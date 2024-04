Die auf Vergaberecht spezialisierte Rechtsanwaltskanzlei Schramm Öhler vergrößert ihr Team aus den eigenen Reihen. Angela Vogl, LL.M. (WU) und Johannes Dietz, LL.M. (WU) verstärken nach ihrer Eintragung das Team um Dr. Andreas Gföhler als Rechtsanwält:innen in der Niederlassung St. Pölten.

Angela Vogl, LL.M. (WU) (33) wurde mit Februar 2024 als Rechtsanwältin eingetragen. Sie betreut öffentliche Auftraggeber:innen in allen Aspekten von Vergabeverfahren und Vergabekontrollverfahren. Angela Vogl ist vorwiegend in der Niederlassung in St. Pölten tätig und hat sich auf komplexe geistige Dienstleistungen insbesondere im Planungs- und Gesundheitsbereich spezialisiert. Sie studierte Wirtschaftsrecht an der Wirtschaftsuniversität Wien und ist bereits seit 2018 bei Schramm Öhler beschäftigt.

Johannes Dietz, LL.M. (WU) (31) kam bereits 2018 in die Kanzlei und studierte Wirtschaftsrecht an der Wirtschaftsuniversität Wien. Er ist seit seiner Eintragung im November 2023 als Rechtsanwalt bei Schramm Öhler mit Sitz in St. Pölten tätig. Er berät öffentliche Auftraggeber:innen in allen Belangen des Vergaberechts und begleitet seine Mandant:innen durch anspruchsvolle Vergabeverfahren insbesondere in den Bereichen Bau- und Lieferleistungen.

Foto: beigestellt