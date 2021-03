E-Mobility: DLA Piper berät ELOOP bei Tesla Token Sale

DLA Piper hat das E-Mobility-Start-up Caroo Mobility GmbH (ELOOP) auch bei seinem zweiten Token Sale begleitet und beraten.

Der ELOOP ONE Token (EOT) ist die weltweit erste tokenbasierte Möglichkeit für Privatpersonen, sich an den Umsätzen einer rein elektrisch betriebenen Carsharing-Flotte zu beteiligen. Für den ELOOP ONE Token werden Teile der E-Carsharing-Flotte der Caroo Mobility GmbH tokenisiert. Diese tokenisierten E-Autos erzielen laufend Umsätze, die in der Blockchain abgespeichert werden und an denen jeder Token-Holder in der Folge partizipiert. Dies kann vom Token-Holder in Echtzeit im eigens eingerichteten Dashboard eingesehen werden.

Anfang März hat das E-Carsharing-Unternehmen aus Wien seinen bereits zweiten Token Sale dieser Art erfolgreich absolviert, indem zwei Tesla Model 3 tokenisiert wurden. Das Interesse an den ELOOP One Token war groß, binnen 44 Stunden waren alle begebenen EOT mit einem Gegenwert von knapp 170.000 Euro verkauft. Beim ersten Token Sale im Jahr 2020 waren vier BMW i3-Modelle tokenisiert worden. Nach den bisherigen Erfolgen arbeitet ELOOP bereits am nächsten Token Sale zur weiteren Aufstockung des Fuhrparks. Schließlich ist aufgrund des großen Interesses am EOT und dem dahinterstehenden Mobilitätskonzept auch eine Expansion in andere europäische Städte geplant.

DLA Piper begleitet ELOOP seit Beginn der Flotten-Tokenisierung und war wie schon beim ersten Token Sale für die Strukturierung desselben und die Projektdokumentation mitverantwortlich. Die Partner Andreas Gunst LL.M. und Dr. Christian Temmel MBA sowie die Senior Associates Kenneth Wallace-Müller LL.M. B.Sc. (Hons) und Dr. Christian Knauder waren Teil des beratenden DLA Piper-Teams.

„Wir sind in der erfreulichen Situation, die Caroo Mobility GmbH seit der Anfangsphase betreuen zu dürfen. Hier trifft ein innovatives Mobilitätskonzept auf eine besonders moderne Art der Finanzierung, wobei dieser Asset-Backed Token Sale einer der ersten in Europa ist. Das Engagement seiner Investoren bestätigt, dass ELOOP ein Pionierfall für die Finanzierung ähnlicher Projekte mit erheblichem Einfluss auf die Umwelt und Gesellschaft ist. Wir können hier die Expertise unserer internationalen Kanzlei in den Rechtsbereichen Projektfinanzierung, Kapitalmarktrecht, Energierecht und Gesellschaftsrecht einfließen lassen“, sagt DLA Piper-Partner Andreas Gunst.

