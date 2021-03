Wolf Theiss berät die VOLKSBANK WIEN AG als Emittentin einer Emission von EUR 500.000.000 0,875 % senior non-preferred berücksichtigungsfähigen Schuldverschreibungen 2021 – 2026 (AT000B122080).

Die VOLKSBANK WIEN AG hat eine Emission von senior non-preferred berücksichtigungsfähigen Schuldverschreibungen iHv EUR 500 Mio erfolgreich abgeschlossen. Die Schuldverschreibungen weisen eine Laufzeit von 5 Jahren auf und wurden bei institutionellen Investoren und geeigneten Gegenparteien mit einem Kupon von 0,875% per annum platziert. Die Stückelung beträgt EUR 100.000 je Schuldverschreibung. Die Schuldverschreibungen sollen für MREL (Minimum Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities) Zwecke anrechenbar sein und notieren im Amtlichen Handel der Wiener Börse. Das Signing erfolgte am 17. März 2021, das Closing am 23. März 2021.

Für die Platzierung der Anleihe waren als Joint Lead Manager Barclays Bank Ireland Plc, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main, Erste Group Bank AG und Raiffeisen Bank International AG verwantwortlich. Das Bankenkonsortium wurde von Christoph Moser und Angelika Fischer (Schönherr Rechtsanwälte GmbH) beraten.

Die VOLKSBANK WIEN AG wurde von Partner Alexander Haas, Senior Associate Nikolaus Dinhof und den Associates Sebastian Prakljacic und Dominik Thill (alle Debt Capital Markets) und in steuerrechtlichen Aspekten von Counsel Eva Stadler (Tax) beraten.

Foto: beigestellt