Freshfields als bester Arbeitgeber ausgezeichnet

Das Branchenmagazin JUVE hat Freshfields Bruckhaus Deringer zum dritten Mal in Folge als „besten Arbeitgeber“ unter Österreichs Kanzleien ausgezeichnet.

Besonders hervorgehoben wurde in der Bewertung die Ausbildung bei Freshfields. Die fachlichen und berufsbezogene Weiterbildungsmöglichkeiten in der Kanzlei zählen laut JUVE zu den Besten am Markt. Die befragten Konzipient:innen loben in diesem Zusammenhang das vielfältige und international ausgerichtete Angebot an Fortbildungsmöglichkeiten sowie die regelmäßigen und fachspezifischen Konferenzen innerhalb der Kanzlei. Darüber hinaus wurde auch das neue Mentoring-Programm für Anwärterinnen und junge Anwältinnen positiv hervorgehoben sowie das kürzlich neu ausgeschriebene Stipendienprogramm für Studierende mit Migrationshintergrund. Freshfields steht – nach der österreichischen Justiz – überdies an zweiter Stelle der meistgenannten Wunscharbeitgeber junger Jurist:innen!

„Die Basis dafür, von JUVE zum dritten Mal in Folge als bester Arbeitgeber ausgezeichnet worden zu sein und ganz oben auf der Liste der Wunscharbeitgeber junger Jurist:innen zu stehen, schaffen unsere Unternehmenskultur sowie der Einsatz und das Engagement unseres HR Teams. Wir freuen uns sehr, dass unsere Bemühungen sowohl von unseren Mitarbeiter:innen als auch dem Markt so positiv angenommen werden. Das ist für uns Ansporn uns weiter zu verbessern und die sich ständig ändernden Rahmenbedingungen als Chance zu begreifen.“ so Dr. Florian Klimscha, Partner bei Freshfields Bruckhaus Deringer und für die HR-Agenden der Kanzlei verantwortlich.

