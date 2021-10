Philadelphy Steiner gewinnt Award für „Beste Rechtsanwaltskanzlei 2021“

Philadelphy-Steiner Rechtsanwälte wurde mit dem Promoting-the-Best-Award als „Beste Rechtsanwaltskanzlei 2021“ ausgezeichnet.

Die Kanzlei, die auf Private Wealth & Family Business Service spezialisiert ist, konnte durch ihre erfolgreichen Konzepte zur Digitalisierung und Förderung weiblicher Juristinnen überzeugen. Die festliche Preisverleihung fand letzten Mittwoch im Hotel Grand Ferdinand statt und wurde von der Vereinigung Österreichischer Unternehmensjuristen und Women in Law organisiert.

Gründerin Valentina Philadelphy-Steiner freut sich: „Neben einer unendlichen Freude am Arbeiten brauchen wir Frauen vor allem eines: Flexibilität und Vertrauen. Das leben wir einfach in unserer Kanzlei. Unsere Juristinnen können selbst bestimmen, wann und wo sie arbeiten. Deadlines haben wir immer im Blick, genauso wie das gemeinsame Abstimmen und Tun. Dadurch wird jeder in seinem individuellen Arbeitsstil gefördert.“

Philadelphy-Steiner Rechtsanwälte wurde im Frühjahr 2020 von Valentina Philadelphy-Steiner gegründet und zählt heute bereits sieben Juristinnen, davon 2 Partnerinnen. Die Wiener Kanzlei ist auf Familienrecht, Immobilienrecht sowie Nachlassplanung spezialisiert. Das Private Wealth & Family Business Service umfasst u.a. Beratung zur Vermögensaufteilung und -weitergabe bei Trennungen, Todesfällen und Betriebsübergaben.

Die „Promoting the Best“-Awards sind eine Initiative der Vereinigung Österreichischer Unternehmensjuristen (VUJ) und Women in Law. Die Preisverleihung fand heuer bereits zum vierten Mal statt. Dabei werden Preise in insgesamt elf Kategorien an die Besten der Besten im Rechtsbereich vergeben. Nominierte und Preisträger sind Rechtsabteilungen, Rechtsanwaltskanzleien und Jurist*innen, die sich mit ungewöhnlichen Konzepten, herausragenden Leistungen und persönlichem Engagement hervorgetan haben.

www.philadelphy.law

Foto: Mag. Stefanie Smets (Rechtsanwaltsanwärterin), Mag. Valentina Philadelphy-Steiner (Partnerin, Eingetragene Mediatorin), Mag. Angelina Barisitz (Rechtsanwaltsanwärterin), Mag. Caroline Weerkamp (Rechtsanwältin), beigestellt © Marlene Rahmann, Promoting the Best