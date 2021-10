SCWP Schindhelm beriet Pierer-Gruppe

SCWP Schindhelm und Oberhammer Rechtsanwälte GmbH haben gemeinsam die Pierer-Gruppe bei der Erhöhung des Grundkapitals der Pierer Mobility AG beraten.

SCWP Schindhelm und Oberhammer haben gemeinsam die Pierer-Gruppe im Zuge der Vereinfachung der Beteiligungsstruktur mit Bajaj und Sachkapitalerhöhung bei der börsennotierten PIERER Mobility AG aus dem genehmigten Kapital zu einem Ausgabetrag von insgesamt EUR 895 Mio. gegen Einbringung von 46,5 % der KTM-Aktien durch die Pierer Bajaj AG beraten.

Auf Grundlage der Ermächtigung in der Satzung hat der Vorstand der börsennotierten PIERER Mobility AG am 29.09.2021 unter Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechtes die Erhöhung des Grundkapitals um 49,95% beschlossen, wobei die Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage von 46,5% der Aktien der KTM AG durch die Pierer Bajaj AG als Sacheinlegerin erfolgt. Die 46,5% der Aktien der KTM AG hatte zuvor die Bajaj Auto International Holdings BV – nach Vorliegen der entsprechenden kartellrechtlichen Bewilligungen – gegen Gewährung neuer Aktien in die Pierer Bajaj AG eingebracht.

Am 19.10.2021 wurde die Sachkapitalerhöhung vom Aufsichtsrat der PIERER Mobility AG genehmigt, die Kapitalerhöhung von der Pierer Baja AG gezeichnet und die Sacheinlage geleistet. Die Eintragung der Sachkapitalerhöhung im Firmenbuch erfolgte am 22.10.2021.

Das Team von Oberhammer (bestehend aus den Partnern Dr. Ewald Oberhammer und Mag. Fritz Ecker) war für die kapitalmarktrechtliche Strukturierung zuständig.

Das Team von SCWP Schindhelm (Dr. Raziye Taskiran gemeinsam mit Dr. Ernst Chalupsky (Gesellschaftsrecht) und Mag. Markus P. Fellner (Kartellrecht)) war zuständig für die gesellschaftsrechtliche Umsetzung und die kartellrechtlichen Genehmigungen. Die Bajaj-Gruppe wurde durch die HAUSER PARTNERS Rechtsanwälte GmbH (Dr. Wulf Gordian Hauser) beraten.

Foto: beigestellt

