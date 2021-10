LAWRENCE gewinnt Legal Tech Innovation-Award!

Das Legal Marketing Tool LAWRENCE erhielt am 12. Oktober 2021 bei einer Preisverleihung der „Vereinigung Österreichischer Unternehmensjuristen“ und „Women in Law“ im Hotel Grand Ferdinand den Award als „Beste Legal Tech Innovation 2021“.

Der Innovationspreis von „Promoting the Best“ wird für besonders zukunftsweisende Innovationen und Projekte in der Rechtsberatungsbranche verliehen. LAWRENCE konnte sich in der Kategorie Legal Tech Anbieter als hochspezialisiertes Tool für das Marketing von Rechtsanwaltskanzleien durchsetzen. Die Software gilt als Game Changer im Legal Marketing und automatisiert Kernaufgaben wie Einreichungen bei Legal Directories, Angebotserstellung und Referenzverwaltung.

„Wir freuen uns unendlich über die Auszeichnung. Wir wollen mit LAWRENCE die Arbeit im Marketing von Rechtsanwaltskanzleien revolutionieren und sind so stolz, dass wir das geschafft haben. Führende Kanzleien in Österreich und der Schweiz setzen unser Tool bereits erfolgreich ein. Deutschland ist unsere nächste Destination. Dieser Award ist ein Meilenstein für unser Unternehmen“, erklärt Gina-Maria Tondolo, Gründerin von LAWRENCE.

LAWRENCE wurde von der österreichischen Software-Schmiede World-Direct, einem IT-Powerhouse mit mehr als 200 Entwicklern, mitentwickelt und so durfte sich auch Simon Foster, Head of Technology von World-Direct, freuen:

„LAWRENCE ist unser Leuchtturmprojekt im Bereich Legal Tech. Wir freuen uns als World-Direct, mit unserem Know-how in den Bereichen Softwareentwicklung und sicherem Cloudbetrieb zu einer wirklichen digitalen Innovation beigetragen zu haben“, so Simon Forster, Head of Technology.

Die „Promoting the Best“-Awards, eine Initiative der Vereinigung Österreichischer Unternehmensjuristen (VUJ), Women in Law und Future-Law, fanden heuer bereits zum vierten Mal statt. Dabei werden Preise in insgesamt elf Kategorien an die Besten der Besten im Rechtsbereich vergeben. Nominierte und Preisträger sind Rechtsabteilungen, Rechtsanwaltskanzleien und Jurist*innen sowie Legal Tech-Anbieter, die sich mit ungewöhnlichen Konzepten, herausragenden Leistungen und persönlichem Engagement hervorgetan haben. In diesem Jahr konnte sich Dante LegalTech Solutions mit dem Legal Marketing Tool LAWRENCE durchsetzen.

Der Award für LAWRENCE wurde von Gründerin und Geschäftsführerin Gina-Maria Tondolo gemeinsam mit Gunther Bergauer von LAWRENCE IT-Partner World-Direct und Maria-Christina Sorko, Head of Marketing und Client Success Manager, entgegengenommen.

Foto: Maria-Christina Sorko (Head of Marketing, LAWRENCE), Gina-Maria Tondolo (Gründerin, Geschäftsführerin LAWRENCE), Gunther Bergauer (World-Direct eBusiness Solutions GmbH)

© Marlene Rahmann, Promoting the Best