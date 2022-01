Freshfields veranstaltete 5. virtuelles FinTech Open House

Thema des fünften Freshfields „FinTech Open House“ am 20. Januar 2022 waren rechtliche Trends und Herausforderungen in Bezug auf die Digitalisierung des Kapitalmarkts und Krypto-Vermögenswerte.

Keynote Speaker war Prof. Susanne Kalss, Universitätsprofessorin am Institut für Unternehmensrecht an der Wirtschaftsuniversität Wien gemeinsam mit Florian Ebner, ebenfalls Institut für Unternehmensrecht an der Wirtschaftsuniversität Wien.

Prof. Kalss und Florian Ebner trugen zu Rechtsentwicklungen im Bereich der elektronischen Wertpapiere vor, gefolgt vom Steuerrechtsexperten und Freshfields-Partner Prof. Staringer, der zu den Plänen zu Besteuerung von Krypto-Vermögenswerten sprach. Der Kapitalmarkspezialist und Freshfields-Partner Stephan Pachinger rundete gemeinsam mit Christian Jöllinger das Event mit einer Darstellung des in Trilogverhandlungen befindlichen Vorschlags eines einheitlichen europäischen Rechtsrahmens für Kryptowerte (MiCAR) ab.

Dr. Stephan Pachinger: „Mit der MiCAR soll ein harmonisierter Rechtsrahmen für Krypto-Werte und Dienstleistungen geschaffen werden – dabei wird strukturell auf bewährte Konzepte aus der Finanzmarktregulierung zurückgegriffen, jedoch mit wichtigen Anpassungen und weitreichenden Auswirkungen für den Sektor.“

Prof. Claus Staringer: „Das neue österreichische Krypto-Steuer-Regime ist ein international viel beachteter Schritt. Damit wird der steuerrechtliche Rahmen für einen stark wachsenden Teil des Finanzmarkts klar abgesteckt.“

Mit dem FinTech Open House schafft Freshfields eine Plattform, die Finanzdienstleistern, Technologieunternehmen, Investoren, Unternehmern und allen an FinTech Interessierten die Möglichkeit zur Diskussion und zum Meinungsaustausch gibt. Die nächste Ausgabe wird im 2. Quartal 2022 stattfinden.

