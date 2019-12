Hochrangige Juristen-Delegation aus China in Wien

Eine Delegation der China Law Society hat am 26. November 2019 Wien besucht.

Gemeinsam mit Hannes Jarolim, Präsident der Österreichisch-Chinesischen Juristischen Gesellschaft und Gründungspartner der Jarolim Partner Rechtsanwälte GmbH, besuchten die namhaften Juristen aus der Provinz Hunan zunächst das Österreichische Parlament. Hier wurden sie von Selma Yildirim, Justizsprecherin der SPÖ, begrüßt und in einem Vortrag mit den Grundzügen der Österreichischen Bundesverfassung, den Aufgaben der einzelnen Staatsorgane sowie der Zusammenarbeit innerhalb der Europäischen Union vertraut gemacht. Anschließend ging es in den Justizpalast, wo die Höchstrichter Roland Parzmayr und Clemens Oberressl über die Funktionsweise der Österreichischen Justiz und die unterschiedlichen Verfahrens- und Prozessarten in Zivil- und Strafsachen informierten.

Über die Ausbildung von Richtern und Staatsanwälten in Österreich berichtete im Anschluss Richter Gerhard Reissner von der Österreichischen Richtervereinigung den interessierten Chinesischen Gästen. Als Ausklang diskutierten die Mitglieder der Delegation in den Kanzleiräumlichkeiten von Jarolim Partner über die Stellung der Rechtsanwälte in Österreich und China sowie die Ergebnisse der großen Seidenstraßenkonferenz „China Forum on International Legal Cooperation 2019“ Mitte November in Guangzhou, an welcher Rechtsanwalt Martin Kollar von Jarolim Partner mitwirkte und einen vielbeachteten Vortrag zum Thema „Governance Strategien für mehr Rechtssicherheit“ hielt.

Die Chinesische Delegation betonte abschließend namens des Chinesischen Dachverbandes für Juristen, der „China Law Society“ das große Interesse an einer weiteren Vertiefung der Kooperation mit Österreich.

