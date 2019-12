Schönherr berät Facebook beim Kauf des tschechischen Spielestudios Beat Games s.r.o.

Schönherr hat Facebook, Inc. und Facebook Technologies, LLC bei der Übernahme des in Prag angesiedelten Spielestudios Beat Games s.r.o. beraten.

Beat Games bekanntestes Produkt ist das Virtual-Reality-Spiel Beat Saber. Das Closing der Transaktion fand am 26. November 2019 statt.

„Wir freuen uns, dass wir Facebook, Inc. und Facebook Technologies, LLC bei dieser Headline-Transaktion am tschechischen IT-Startup-Markt erfolgreich vertreten konnten“, so Vladimír Čížek, Partner im Schönherr Büro in Prag.

Facebook betreibt die gleichnamige und international bekannte Social-Media-Plattform Facebook. Diese weist monatlich 2 Milliarden User auf und erlaubt Entwicklern, ihre Apps, insbesondere Spiele, in die Plattform zu integrieren. Instagram, ein Onlinedienst zum Teilen von Fotos und Videos, die Nachrichtenplattformen Messenger und WhatsApp sowie die Virtual-Reality-Plattform Oculus gehören ebenfalls zu Facebook. Das Unternehmen erzielt Einnahmen durch Werbung, zirka 45 % der Umsätze entfallen auf den US-amerikanischen Markt.

Das Spielestudio Beat Games s.r.o. wurde 2018 von Jaroslav Beck, Jan Ilavsky und Vladimir Hrincar in Prag gegründet. Ihr bekanntestes Spiel, Beat Saber, wurde über 100.000 Mal verkauft und spielte in seiner ersten Woche am Markt bereits über eine Million US Dollar ein. Beat Games bleibt als unabhängig geführtes Studio in Prag bestehen und ist zukünftig ein Teil von Facebooks Virtual-Reality-Plattform Oculus.

Das Schönherr-Team bestand aus Vladimír Čížek (partner, Tschechien, corporate/m&a), Jitka Kadlčíková (attorney at law, Tschechien, corporate/m&a), Helena Hangler (attorney at law, Tschechien, employment) und Eva Bajáková (attorney at law, Tschechien, ip/regulatory).

Beat Games s.r.o wurde von BBH beraten.

Foto: beigestellt