Interviewserie mit führenden Experten der internationalen Schiedsgerichtsbarkeit

Konrad Partners kündigt den Beginn der „Vienna Arbitration Talks“ an. Dabei handelt es sich um eine exklusive Interviewserie mit weltweit führenden Experten der internationalen Schiedsgerichtsbarkeit.

Behandelt werden aktuelle Themen (z.B. TTIP) aber auch hot topics wie ISDS und Investitionsschutz innerhalb der EU.

Konrad Partners, eine führende Schiedsrechtskanzlei in Österreich, hat die erste Folge einer Serie von Interviews zum Thema Internationale Schiedsgerichtbarkeit veröffentlicht. Unter der Moderation von Peter Rižnik werden prominente Persönlichkeiten der internationalen Szene aus aller Welt in Wien zu einem Fachgespräch gebeten.

Das erste Interview erfolgte mit Jeremy K. Sharpe, Partner bei Shearman & Sterling im Bereich der Internationalen Schiedsgerichtbarkeit und des Völkerrechts und ehemaliger Chief of Investment Arbitration im Außenministerium der Vereinigten Staaten. Er teilte seine Erfahrungen im Bereich des Investitionsschutzverfahrens und sprach über die Besonderheiten und Einschränkungen, die die Vertretung von Staaten mit sich bringen. Freuen Sie sich auf weitere Gespräche, beispielsweise mit Michael E. Schneider, Gründungspartner bei Lalive in Genf, Lucy Greenwood, Unabhängige Schiedsrichterin bei Greenwood Arbitration, und James Castello, Partner für Global Disputes bei King & Spalding in Paris.

„Dieses spannende Projekt unterstreicht unser Engagement, bei den aktuellsten Entwicklungen in der Streitbeilegung immer am Puls der Zeit zu bleiben“, so Dr. Christian W. Konrad, Gründungspartner von Konrad Partners.

Die Interviews werden auf der Webseite der Kanzlei (https://www.konrad-partners.com/vienna-arbitration-talks) und den Social Media Kanälen zu Verfügung gestellt. Sie finden sich auch auf dem neuen YouTube Kanal unter: https://www.youtube.com/channel/UCagAJALtPSeFPbvqUDAh52g.

Konrad Partners ist eine internationale Anwaltskanzlei, die auf die Erbringung umfassender Rechtsdienstleistungen in allen Bereichen der Streitbeilegung spezialisiert ist, mit besonderem Schwerpunkt auf internationaler Schiedsgerichtsbarkeit und Investitionsschutz. Die Kanzlei unterhält Büros in Wien, Prag, Bratislava, Skopje und London.

