Lesenswertes bei Jaufer Rechtsanwälte Sommerfest

Viele folgten der Einladung zum Sommerfest der Jaufer Rechtsanwälte GmbH.

Clemens Jaufer konnte den Krisenexperten und ehemaligen Leiter der Antiterroreinheit COBRA, Herrn Wolfgang Bachler, für eine Keynote zum Thema „Entscheiden in dynamischen Situationen“ gewinnen. Im Anschluss daran begrüßten die beiden Partner, Clemens Jaufer und Mario Leistentritt, ihre Gäste und stellten das aktuell in vierter Auflage erschienene Handbuch „Das Unternehmen in der Krise“ von Clemens Jaufer vor.

Gespannt lauschten die Gäste den spektakulär verpackten Denkanstößen von Ex-Cobra-Chef Wolfgang Bachler – woraus sich viele spannende und interessante Gespräche entwickelt haben.

Clemens Jaufer betonte, „dass die Leidenschaft für Themen rund um das Unternehmen in der Krise im gesamten Team von Jaufer Rechtsanwälte steckt und alle mit großer Begeisterung und ebensolchem Einsatz tätig sind.“

Mario Leistentritt dankte für das Vertrauen und die gute Zusammenarbeit und brachte seine Freude zum Ausdruck, dass „wir nunmehr erstmals seit Gründung der Kanzlei die Möglichkeit haben, einen ungezwungenen, launigen Abend mit vielen interessanten Menschen begehen zu können.“

Foto: beigestellt