Mag. Caroline Martina Lessky wird Junior Partnerin bei KWR

Mag. Caroline Martina Lessky (30) ist im Dezember 2022 zur Rechtsanwältin und Junior Partnerin im KWR-Immobilienrechtsteam aufgestiegen, welchem sie bereits seit 2021 angehört.

Caroline Lessky ist auf Immobilienrecht spezialisiert und berät und vertritt zahlreiche namhafte Mandanten der Immobilienbranche im In- und Ausland. Zu ihren Schwerpunkten zählen die Strukturierung, Begleitung, Vertragsgestaltung und -verhandlung bei komplexen und großvolumigen Immobilientransaktionen (Real Estate M&A) mit Fokus auf alle rechtlichen Aspekte derartiger Deals.

Mit Caroline Lesskys Ernennung zur Junior Partnerin im Immobilienrecht wird eines der Kernkompetenzgebiete von KWR weiter ausgebaut, um so der stetig wachsenden Nachfrage weiterhin gerecht zu werden.

„Ich freue mich persönlich sehr, dass Caroline Lessky zur Rechtsanwältin und Junior Partnerin bei KWR aufgestiegen ist. Es gehört zu unserer erfolgreichen Strategie, unseren Juristinnen und Juristen die Möglichkeit zu geben, ihre Tätigkeit als Junior Partner bei uns fortsetzen und bis in die Partnerebene aufsteigen zu können. Mit Caroline Lessky gewinnen wir eine Expertin für Real Estate M&A, um unsere starke Immobilienpraxis weiterzuentwickeln und zu stärken und so den Erfolgsweg von KWR weiter fortzuschreiben“ so KWR-Partner Mag. Jan Philipp Schifko (Bau- und Immobilienrecht).

Zur Person:

Mag. Caroline Martina Lessky absolvierte ihr Studium an der Universität Wien und legte 2021 die Anwaltsprüfung mit Auszeichnung ab.

Neben ihrem Diplomstudium der Rechtswissenschaften an der Universität Wien arbeitete sie in mehreren renommierten Wirtschaftskanzleien als juristische Mitarbeiterin (2016-2018) und war 2017 bereits als Summer Associate bei KWR tätig.

Die Gerichtspraxis absolvierte Caroline Lessky im OLG-Sprengel Wien und arbeitete anschließend während der Österreichischen EU-Ratspräsidentschaft als EU-Referentin im Bundeskanzleramt (2018). Vor ihrem Eintritt in das Immobilienrechtsteam von KWR war sie als Rechtsanwaltsanwärterin einer großen renommierten Wirtschaftskanzlei in Wien ebenfalls mit Fokus auf Real Estate M&A tätig. Neben ihrer Tätigkeit als Rechtsanwältin betreut sie bei KWR das jährliche Summer Associate Program für Studierende der Rechtswissenschaften.

Foto: beigestellt, © Georg Wilke