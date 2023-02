Mag. Nikolaus Leutgöb wird Partner bei Haunschmidt Breiteneder Leutgöb Rechtsanwälte

Haunschmidt Breiteneder Leutgöb Rechtsanwälte hat seit 01. Februar 2023 mit Mag. Nikolaus Leutgöb einen neu eingetragenen Rechtsanwalt. Mag. Leutgöb steigt mit nur 30 Jahren außerdem zum Partner der Kanzlei auf.

Mit Mag. Nikolaus Leutgöb bekommt die Kanzlei einen Spezialisten für Prozessführung in zivilgerichtlichen und verwaltungsrechtlichen Verfahren als neuen Partner. Er unterstützt Mandanten darüber hinaus auch in Familien-, Arbeits- und Markenrechtsangelegenheiten mit seiner Expertise.

Mag. Nikolaus Leutgöb war bisher Rechtsanwaltsanwärter in der Linzer Kanzlei. Die Rechtsanwaltsprüfung bestand er im April 2021 mit Auszeichnung. Davor war er in namhaften Rechtsanwaltskanzleien in Wien tätig. „Wir schätzen Mag. Leutgöb als ausgezeichneten Juristen und freuen uns daher umso mehr, dass er unsere Kanzlei nunmehr als Partner unterstützt“, meint Dr. Franz Haunschmidt.

Foto: beigestellt