Marko MacKinnon ist neuer Arbeitsrechtsexperte bei DSC

DSC Doralt Seist Csoklich Rechtsanwälte begrüßt mit Marko MacKinnon einen erfahrenen Arbeitsrechtsexperten im Team und baut damit den Bereich Arbeitsrecht als weiteres Standbein der Kanzlei auf.

„Wir sind stolz, mit Marko MacKinnon einen versierten Arbeitsrechtsexperten für unser Team gewonnen zu haben“, so die Kanzleipartner von DSC Doralt Seist Csoklich Rechtsanwälte. „Seine Expertise im individuellen und kollektiven Arbeitsrecht, seine Stärke in arbeitsrechtlicher Prozessführung sowie seine Erfahrung auf dem nationalen und internationalen Parkett sind eine wichtige Ergänzung für unsere Kanzlei. Wir werden mit ihm unser Angebot um den Fachbereich Arbeitsrecht erweitern und freuen uns auf die Zusammenarbeit.“

Marko MacKinnon war zuvor Namenspartner einer Wiener Kanzlei mit Spezialisierung im Arbeitsrecht. Er berät in- und ausländische Unternehmen zu allen Themen des individuellen und kollektiven Arbeitsrechts, angefangen vom Arbeitszeitrecht über die Entlohnung bis hin zum Betriebsverfassungsrecht, sowie in Fragen der Restrukturierung und im Zusammenhang mit Betriebsübergängen. Weiters unterstützt Marko MacKinnon Führungskräfte im Verwaltungsstrafrecht (z.B. LSD-BG, Ausländerbeschäftigung, Arbeitnehmerschutz). Darüber hinaus ist er auch forensisch tätig und vertritt Dienstgeber regelmäßig vor Gerichten und Verwaltungsbehörden (inkl. Behindertenausschuss und Gleichbehandlungskommission) in allen arbeitsrechtlichen Verfahren (etwa Bestandschutz- oder Schlichtungsverfahren).

www.dsc.at

Foto: beigestellt