Ukraine-Hilfe: DLA Piper unterstützt die NGO PILnet

Der Krieg in der Ukraine und die damit verbundene humanitäre Situation erfordern rasches Handeln. Viele Menschen suchen Zuflucht – unter anderem auch in Österreich. Die internationale Anwaltskanzlei DLA Piper unterstützt die Nichtregierungsorganisation PILnet auf Pro-Bono-Ebene bei der Klärung wichtiger damit in Zusammenhang stehender rechtlicher Fragen.

Ziel der Zusammenarbeit mit der NGO ist es, den aus der Ukraine geflüchteten Menschen rechtliche Orientierung zu bieten und einen Teil der täglichen Sorgen abzunehmen. Dazu gehört die Beantwortung drängender und für den Aufenthalt in Österreich relevanter Fragen. Diese betreffen beispielsweise den Zugang zum Gesundheitssystem, zur Kinderbetreuung, Bildung, etc.

„Die Situation der ukrainischen Bevölkerung macht uns tief betroffen. Schnelle, unbürokratische Hilfe ist gefragt, neben finanziellen und Sachspenden ist auch die Unterstützung bei Behördenwegen oder in Rechtsfragen wichtig. Es ist uns ein großes Anliegen, die ukrainischen Mitmenschen durch unsere Beratung in ihrer schwierigen Situation zu unterstützen“, sagt Dr. Dimitar Hristov, Partner bei DLA Piper.

Neben der fachlichen Unterstützung hat DLA Piper finanzielle Mittel für den Kauf von Notfallrucksäcken und Verbandsmaterialien für ukrainische Flüchtlinge bereitgestellt. Die Mitarbeiter von DLA Piper haben zudem Sachspenden gesammelt und diese an die Barbarakirche, eine Pfarrkirche der Ukrainischen Unierten Kirchengemeinde in Wien, sowie an die Volkshilfe Österreich übergeben.

www.dlapiper.com

Foto: beigestellt