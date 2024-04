Metzler & Partner verstärkt sich mit Dr. Sonja Barnreiter

Die Linzer Wirtschaftskanzlei Metzler & Partner wird seit 01.04.2024 auf Anwaltsebene in den Bereichen Prozessführung / Litigation und Real Estate um Rechtsanwältin Dr. Sonja Barnreiter verstärkt.

Sonja Barnreiter studierte Rechtswissenschaften in Wien. Nach Abschluss des Diplomstudiums wirkte sie zunächst vier Jahre als Universitätsassistentin an der Universität Wien, wo sie 2016 zur Doktorin promovierte. Ihre anschließende 10-jährige berufliche Tätigkeit führte sie neben 7 Jahren als Rechtsanwaltsanwärterin und später Rechtsanwältin in einer renommierten Wiener Wirtschaftskanzlei auch zu einer belgischen Prozessfinanzierungsgesellschaft und zur Finanzmarktaufsichtsbehörde.

Foto: beigestellt