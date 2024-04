Robert Keimelmayr ist neuer Rechtsanwalt bei DORDA

Robert Keimelmayr verstärkt ab sofort das DORDA-Team im Bereich Dispute Resolution, in dem er bereits seit 2019 als Rechtsanwaltsanwärter tätig war. Sein Fokus liegt auf Zivilrecht sowie Zivilprozess- und Exekutionsrecht.

In seiner Zeit als Rechtsanwaltsanwärter wurde Robert Keimelmayr in den Jahren 2023 und 2024 von The Legal500 als Key Lawyer im Bereich Dispute Resolution: Commercial Litigation ausgezeichnet. Er studierte Rechtswissenschaften an der Universität Wien (Mag.iur) und der Wirtschaftsuniversität Wien (LL.B.). Seit 2023 absolviert er ein Doktoratsstudium an der Universität Wien, in dem er sich mit aktuellen Fragen des Exekutionsrechts befasst. Bevor er zu DORDA kam, war Robert Keimelmayr für das AußenwirtschaftsCenter der Wirtschaftskammer Österreich in Argentinien tätig.

Foto: beigestellt