Schönherr berät die Manager bei der Emission von EUR 1,5 Mrd Hypothekenpfandbriefen der Erste Group

Schönherr hat die Manager bei der erfolgreichen Ausgabe von EUR 750 Mio 0,01 % Hypothekenpfandbriefen mit Fälligkeit 2028 und EUR 750 Mio 0,50 % Hypothekenpfandbriefen mit Fälligkeit 2037 durch Erste Group Bank AG beraten.

Die Schuldverschreibungen (Hypothekenpfandbriefe, Mortgage Pfandbriefe) wurden nach österreichischem Recht am 12. Januar 2022 unter dem Covered Bonds Programme der Erste Group Bank AG erfolgreich begeben und bei professionellen Kund:innen sowie geeigneten Gegenparteien platziert. Die Schuldverschreibungen haben eine Laufzeit von sechseinhalb bzw. fünfzehn Jahren, weisen eine Stückelung von je 100.000 EUR auf und wurden von Moody’s mit dem Rating Aaa versehen. Sie sind zum Amtlichen Handel der Wiener Börse zugelassen.

Das Konsortium der Emissionsbanken umfasste Commerzbank Aktiengesellschaft, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Danske Bank A/S, DekaBank Deutsche Girozentrale, DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main, Erste Group Bank AG, ING Bank N.V., Landesbank Baden-Württemberg, Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale und UniCredit, die als Joint Lead Manager für die Platzierung der Schuldverschreibungen fungierten, sowie HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG als Co-Lead Manager.

„Wir freuen uns, dass die Manager bei dieser EUR 1,5 Milliarden schweren Emission der Hypothekenpfandbriefe der Erste Group auf unsere rechtliche Expertise bauten. Wir danken den Managern und der Emittentin für das entgegengebrachte Vertrauen. Gratulation an die Emittentin sowie alle beteiligten Parteien zum erfolgreichen Abschluss der Transaktion„, sagte Partner und Co-Leiter der Schönherr-Kapitalmarktpraxis Christoph Moser.

Das Schönherr-Team bestand aus Christoph Moser (Lead Partner), Angelika Fischer (Rechtsanwaltsanwärterin) und Hubertus Forsthuber.

Wolf Theiss Rechtsanwälte GmbH & Co KG (Partner Claus Schneider, Nikolaus Dinhof-Renezeder, und Dominik Thill) beriet Erste Group Bank AG als Emittentenanwalt.

