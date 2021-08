Patrick Mayrhuber wird Rechtsanwalt bei Binder Grösswang

Ab 1. August 2021 unterstützt Patrick Mayrhuber (34) das Banking & Finance Team als neuer Rechtsanwalt.

Patrick Mayrhuber berät unter anderem zu Akquisitionsfinanzierungen, Projektfinanzierungen, Immobilienfinanzierungen und Verbriefungstransaktionen.

Er begann seine Karriere als Universitätsassistent am Institut für Zivilverfahrensrecht und Insolvenzrecht der Karl-Franzens-Universität Graz und ist seit 2018 Rechtsanwaltsanwärter bei Binder Grösswang. Mayrhuber studierte Rechtswissenschaften an der Karl-Franzens-Universität Graz und der Università degli Studi di Milano-Bicocca (Mag. iur. 2013). Derzeit absolviert er ein Doktorratsstudium an der Karl-Franzens-Universität Graz.

„Ich freue mich, meine Karriere bei Binder Grösswang mit diesem wichtigen Schritt fortzusetzen und unsere Mandanten weiterhin gemeinsam mit meinem Team umfassend zu unterstützen“, so Mayrhuber.

„Wir freuen uns, dass Patrick Mayrhuber unser Team auch als Rechtsanwalt weiterhin unterstützt. Mit seiner fachlichen Kompetenz und seiner umfassenden Erfahrung leistet er einen großartigen Beitrag für die Praxisgruppe Banking & Finance.“ sagt Stefan Tiefenthaler, Partner bei Binder Grösswang.

www.bindergroesswang.at

Foto: beigestellt