Philipp Hecke verstärkt Anwaltsteam bei Schiefer Rechtsanwälte

Philipp Hecke (33) verstärkt seit Jänner 2023 das Anwaltsteam von Schiefer Rechtsanwälte. Sein Fachgebiet sind Bau-Vertragsrecht, Bau-Infrastruktur und Nachhaltigkeit.

Hecke hat an der Universität Wien Rechtswissenschaften und an der Aristoteles Universität in Thessaloniki studiert. Im April 2021 bestand der gebürtige Oberpullendorfer die Rechtsanwaltsprüfung am Oberlandesgericht Wien mit Auszeichnung. Hecke absolvierte seine Gerichtspraxis bei der Staatsanwaltschaft Wien, arbeitete als Rechtsanwaltsanwärter für die Kanzlei KWR Karasek Wietrzyk Rechtsanwälte und war als Legal Counsel bei der Baugesellschaft Implenia tätig.

„Wir konnten mit Philipp Hecke einen jungen, engagierten Anwalt mit einer facettenreichen Erfahrung im Baurecht für uns gewinnen. Wir freuen uns auf seine neuen Ideen und seine Expertise und werden gemeinsam Vergaberecht neu denken“, sagt Martin Schiefer, Gründer von Schiefer Rechtsanwälte.

Foto: beigestellt