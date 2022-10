RA Christian Zimmer verstärkt das Public Law Team von EY Law

Rechtsanwalt Christian Zimmer (41) verstärkt ab sofort das öffentliche Wirtschaftsrecht-Team von EY Law Österreich.

Als Rechtsanwalt wird er den Public Law Desk unter der Leitung von René Mayer unterstützen und dabei dem Team insbesondere in den Bereichen des Vergaberechts sowie bei Rechtsfragen im Zusammenhang mit PPP-Projekten, Fördermittelkontrollen, Datenschutz und nachhaltiger öffentlicher Beschaffung (Green-Procurement) mit seiner Expertise zur Seite stehen.

Der gebürtige Waldviertler aus Zwettl (NÖ) bringt in diesen Bereichen langjährige Erfahrung mit und hat in der Vergangenheit nicht nur bei vielen Bauausschreibungen, sondern auch bei zahlreichen IKT- und Dienstleistungsausschreibungen – mit dem stetigen Fokus auf Digitalisierung – beraten und dabei das vergaberechtliche Projektmanagement und die Vertragsgestaltung übernommen.

„Wir freuen uns sehr, mit Christian Zimmer unser Vergabe- und Öffentlich-rechtliches Team um einen erfahrenen Rechtsanwalt erweitern zu dürfen. Er ergänzt EY Law – Pelzmann Gall Größ Rechtsanwälte GmbH mit seinem Fachwissen im Bereich des Vergaberechts ideal und wir werden gemeinsam für unsere Mandantinnen und Mandanten zahlreiche spannende Vergabeprojekte realisieren“, so Partner René Mayer, Head of Public Law/Procurement Law bei EY Law in Österreich.

Vor seinem Eintritt bei EY Law war Christian Zimmer als Rechtsanwalt in einer auf Vergaberecht spezialisierten Rechtsanwaltskanzlei in Wien tätig. Durch sein rechtliches und technisches Fachwissen sowie seine langjährige Arbeitserfahrung im Bereich des öffentlichen Auftragswesens hat er sich in seinen Spezialgebieten in Österreich bereits einen Namen gemacht.

Foto: beigestellt, bearbeitet