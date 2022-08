Roman Wolfsegger ist neuer Rechtsanwalt bei PwC Legal Österreich in Linz

Roman Wolfsegger (31) ist seit 11. August neuer Rechtsanwalt bei PwC Legal Österreich in Linz.

Mag. Roman Wolfsegger, LL.B. (31) hat 2015 sowohl sein Diplomstudium der Rechtswissenschaften als auch sein Bachelorstudium Wirtschaftsrecht an der Johannes Kepler Universität Linz abgeschlossen.

Der in Pregarten beheimatete Jurist ist seit 2020 bei PwC Legal tätig. Davor war er mehrere Jahre als Inhouse-Counsel bei der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich und in einer renommierten Rechtsanwaltskanzlei in Linz tätig. Sein Fokus liegt in der Beratung nationaler und internationaler Unternehmen in wirtschaftsrechtlichen Belangen. Seine Beratungsschwerpunkte sind das Gesellschafts-, Immobilien- und Vertragsrecht sowie Mergers & Acquisitions. Darüber hinaus hat er sich insbesondere im Bereich IT-Recht und auf Digitalisierungsprojekte spezialisiert.

„Wir freuen uns sehr, dass Roman Wolfsegger seine Karriere als Rechtsanwalt bei PwC Legal Österreich fortsetzt und wir so auch in Zukunft unsere Kund:innen im Wirtschaftsrecht in gewohnter Weise und Qualität beraten können“, betont Mario Steinkellner, Partner bei PwC Legal Österreich in Linz.

Foto: : Roman Wolfsegger, Senior Associate, PwC Legal, Copyright: PwC Österreich