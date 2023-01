Schönherr berät FirmenABC-Gesellschafter bei Verkauf an österreichisches Investorenkonsortium

Das Schönherr-Team, geleitet von Roman Perner (Partner) und Michael Marschall (Rechtsanwalt), hat die Gesellschafter der FirmenABC-Gruppe beim Exit (Verkauf) an ein österreichisches Investorenkonsortium beraten.

Die Gesellschafter haben mit den Investoren INVEST AG und Industrieliegenschaftenverwaltung AG (ILAG) einen Anteilskaufvertrag über den Erwerb sämtlicher Geschäftsanteile an der FirmenABC-Gruppe in Österreich und Deutschland abgeschlossen.

Der Anteilskaufvertrag wurde am 22. Dezember 2022 unterzeichnet, das Closing steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die österreichische Bundeswettbewerbsbehörde bzw. das deutsche Bundeskartellamt. Schönherr beriet die elf Gesellschafter der FirmenABC-Gruppe im gesamten Auktionsprozess sowie in allen rechtlichen Fragen in Zusammenhang mit der Transaktion, einschließlich der Verhandlung des Anteilskaufvertrags sowie des Pre-Closing Restructurings in Österreich und Deutschland.

Die Aspekte deutschen Rechts wurden gemeinsam mit der deutschen Kanzlei ZINGER STRACHWITZ Rechtsanwälte Partnerschaft mbB (Dr. Thomas Graf Strachwitz) betreut.

FirmenABC.at wird von der FirmenABC Marketing GmbH betrieben. Das Unternehmen mit Sitz in Eugendorf bei Salzburg wurde 2005 von Klaus Rebernig und Manfred Gansch gegründet. Die aktuell rund 150 Mitarbeiter:innen betreuen derzeit mehr als 11.000 Kund:innen. Als führende Empfehlungsmarketing-Agentur für kleine und mittelständische Unternehmen im deutschsprachigen Raum präsentiert und porträtiert FirmenABC empfehlenswerte Betriebe aus sämtlichen Branchen.

Das Schönherr-Team bestand darüber hinaus aus Lukas Pirringer und Tobias Hayden (beide Rechtsanwaltsanwärter).

Die Raiffeisenbank International AG (RBI) fungierte als Financial Advisor für die Gesellschafter der FirmenABC-Gruppe. Die Käufer wurden von Wildmoser/Koch und TRACC Legal beraten.

Foto: beigestellt