Schönherr berät Mayr-Melnhof Holz bei Akquisitionsfinanzierung für Bergkvist Siljan

Schönherr hat die österreichische Mayr-Melnhof Holz Gruppe bei der Finanzierung der Akquisition der schwedischen Sägewerksgruppe Bergkvist Siljan unterstützt.

Das Schönherr-Team beriet Mayr-Melnhof Holz bei der Ausarbeitung und Verhandlung der Dokumentation dieser Finanzierung. Mit der Akquisition der Bergkvist Siljan Gruppe wird Mayr-Melnhof Holz die Produktionskapazität im Bereich Schnittholz um rund 50 % erhöhen und erwartet damit erstmals einen Umsatz von mehr als EUR 1 Mrd im Jahr 2022. Damit setzt das österreichische Traditionsunternehmen konsequent die eingeschlagene Expansions- und Wachstumsstrategie fort.

„Wir freuen uns, dass wir Mayr-Melnhof Holz bei dieser erfolgreichen Akquisitionsfinanzierung unterstützen konnten, und sind stolz darauf, sie in Rekordzeit abgeschlossen zu haben“, sagte Schönherr-Partner Martin Ebner.

Die Mayr-Melnhof Holz Holding AG ist eines der führenden Unternehmen in der holzverarbeitenden Industrie in Europa, ein Marktführer im Segment Brettschichtholz sowie eine treibende Kraft im Bereich Brettsperrholz. Die Wurzeln von Mayr-Melnhof Holz reichen bis in das Jahr 1850 zurück. Die Unternehmensgruppe hat eine mehr als 170-jährige Erfahrung in der Verarbeitung des Roh- und Werkstoffes Holz, welcher ausschließlich aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern bezogen wird. Rund 2.000 Mitarbeiter:innen be- und verarbeiten den Rohstoff Holz zu zeitlosen und modernen Holzprodukten. Die Konzernzentrale der Mayr-Melnhof Holz Holding AG befindet sich in Leoben, Österreich. Zum Unternehmen gehören nunmehr sechs Sägewerke – Leoben (AT), Paskov (CZ), Efimovskij (RU) und drei Sägewerke von Bergkvist Siljan in Mora, Blyberg und Insjön (alle in Schweden) – sowie vier Holzweiterverarbeitungsunternehmen in Gaishorn (AT), Reuthe (AT), Wismar und Olsberg (beide in Deutschland).

Das Schönherr-Team stand unter der Leitung von Martin Ebner (Partner), unterstützt von Miriam Simsa (Partnerin) und Philipp Kalser (Rechtsanwalt).

