Schönherr von Chambers and Partners als „CEE Wide Law Firm of the Year“ ausgezeichnet

Schönherr hat bei der diesjährigen Chambers Europe Awards-Gala des renommierten Rechtsverlags Chambers and Partners die Auszeichnung „CEE Wide Law Firm of the Year“ gewonnen.

Jedes Jahr veranstaltet Chambers and Partners die Chambers Europe Awards. Die Awards zeichnen die besten Anwaltskanzleien der Region aus und spiegeln die Leistungen des vergangenen Jahres wider, darunter herausragende Arbeit, beeindruckendes strategisches Wachstum und exzellente Kund:innenbetreuung. Am 22. April nahm Michael Lagler, Managing Partner von Schönherr, die Auszeichnung im Namen der Kanzlei in Madrid entgegen.

„Wir freuen uns sehr über diese Anerkennung, die unsere starke CEE-Präsenz unterstreicht„, sagte Michael Lagler. „Sie bestätigt, was wir jeden Tag in unseren fünfzehn Büros erleben: Teams, die auf einem außergewöhnlichen Niveau grenzüberschreitend zusammenarbeiten und für unsere Mandantinnen und Mandanten immer einen Schritt weiter gehen.“

www.schoenherr.eu

Foto: beigestellt