Schramm Öhler eröffnet in Linz

Schramm Öhler eröffnet am 15.06.2023 eine weitere Niederlassung, diesmal in der oberösterreichischen Landeshauptstadt Linz, Neutorgasse 6 / Ecke Rathausgasse 9.

Schramm Öhler will damit als Ansprechpartnerin für Beschaffungsprojekte der öffentlichen Hand auch in Oberösterreich direkt vor Ort erreichbar sein. Kerngeschäft ist das Vergaberecht – vom Projektstart bis zum Zuschlag und darüber hinaus.

Das Kernteam rund um die zwei Oberösterreicher Felix Breitwieser und Leo Haslhofer wird die Niederlassung in Linz gemeinsam mit den Partnern betreuen. Die Revitalisierung der Kanzleiräume ist in vollem Gange. Für Schramm Öhler ist Linz der 5. Standort neben den bereits bestehenden Büros in Wien, St. Pölten, Eisenstadt und Feldkirch.

Foto: beigestellt