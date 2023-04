Binder Grösswang verstärkt Financial Services Regulatory Team mit Miriam Broucek

Mag. Miriam Broucek (40) verstärkt ab sofort als Rechtsanwältin das Financial Services Regulatory Team rund um Partner Stephan Heckenthaler.

Broucek verfügt über langjährige Erfahrung bei der Beratung nationaler und internationaler Finanzdienstleister in allen Fragen der Finanzmarktregulierung, insbesondere Bankaufsichts-, Zahlungsdienste- und Wertpapierrecht und Geldwäsche-Compliance. Sie ist darüber hinaus auf die Strukturierung digitaler Geschäftsmodelle und Beratung von Fintechs spezialisiert.

Ihre Karriere startete Miriam Broucek bei der Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA). Nach mehrjähriger Tätigkeit in der FMA wechselte sie in die Rechtsberatung und war in einer renommierten internationalen Kanzlei in Wien als Rechtsanwaltsanwärterin und Rechtsanwältin sowie bei Goldman Sachs in Frankfurt tätig. Sie publiziert zudem regelmäßig Fachartikel und trägt zu aktuellen Rechtsentwicklungen vor. Vor ihrem Wechsel zu Binder Grösswang war Miriam Broucek in einer auf Aufsichtsrecht spezialisierten Wiener Boutique Kanzlei tätig.

Fotos: beigestellt